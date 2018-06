Esporte Meia da Suécia, Durmaz reage a críticas nas redes sociais: 'Dane-se o racismo' De origem turca, o jogador foi o autor da falta que culminou no gol da vitória por 2 a 1 da Alemanha sobre os suecos

Antes do treinamento da Suécia deste domingo, o meia Jimmy Durmaz leu uma mensagem em que condenou as críticas racistas que recebeu nas redes sociais. De origem turca, o jogador foi o autor da falta que culminou no gol da vitória por 2 a 1 da Alemanha sobre os suecos, nos acréscimos, no último sábado (23). "Dane-se o racismo", disse o jogador de 29 anos, do Toulouse, e...