Esporte Meia belga minimiza polêmica sobre Mbappé: 'Grande jogador e foi inteligente' "Quando se está ganhando por 1 a 0 uma partida semifinal de uma Copa do Mundo, trata-se de conservá-la e de matar o tempo. É normal", argumentou Youri Tielemans

Após a dolorosa derrota para a França nas semifinais da Copa do Mundo, alguns jogadores da Bélgica dispararam contra um suposto "antijogo" do adversário, principalmente de Kylian Mbappé. Passados dois dias, o meia Youri Tielemans minimizou a polêmica nesta quinta-feira e reconheceu a qualidade do atacante do Paris Saint-Germain. "Mbappé é um grande jogador, que fe...