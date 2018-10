Esporte Medina cai para australiano na semifinal na França, mas assume ponta da temporada Brasileiro chegou aos 51.770 pontos, superando o "Filipinho", vice-líder com 51.450

O brasileiro Gabriel Medina não resistiu ao australiano Julian Wilson e caiu nas semifinais da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, Wilson conseguiu a única nota 10 do evento até o momento e garantiu a classificação à decisão, mas não impediu que Medina assumisse a liderança da temporada. Com o resultado, Medina chegou aos 51.770 pont...