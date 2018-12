Esporte Medina avança em busca do título mundial em Pipeline; Felipinho perde e dá adeus Pipe Masters define o campeão mundial da temporada

A disputa do título mundial de surfe terá mais um capítulo nesta segunda-feira (17), quando o Pipe Masters deve ser encerrado no Havaí. Neste domingo (16), o brasileiro Gabriel Medina avançou para a quarta fase e se manteve otimista na busca pelo bicampeonato mundial. Outro brasileiro, Filipe Toledo, perdeu e está fora da disputa. Com ondas que chegaram a quatro...