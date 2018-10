Esporte Medina avança direto e Filipinho supera repescagem em etapa de Portugal Na disputa pelo título do Circuito Mundial, o líder da temporada Gabriel Medina avançou de fase e encara o australiano Ryan Callinan

Na briga pelo título da temporada, os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo avançaram à terceira fase nesta terça-feira, no primeiro dia de disputas na etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe. Medina, líder da temporada, teve mais facilidade ao avançar direto da primeira fase. Filipinho precisou passar pela repescagem. Em dia de ondas fracas, com direito...