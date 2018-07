Esporte Medalhista olímpico é morto após discutir com ladrões que tentavam roubar retrovisor de seu carro A vítima, o patinador artístico Denis Ten, tinha 25 anos

Medalhista olímpico na patinação artística, Denis Ten foi assassinado nesta quinta-feira depois de uma discussão com pessoas que tentavam roubar o retrovisor do seu carro em Almaty, a cidade casaque onde nasceu, de acordo com informações da agências de notícias locais. Os médicos anunciaram que o patinador, de 25 anos, faleceu em um hospital de Almaty, vítima dos ...