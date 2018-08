Esporte Mbappé marca dois, Neymar faz de pênalti e PSG vence de virada no Francês

O Paris Saint-Germain venceu o Guingamp por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, com uma grande atuação de Mbappé, que fez dois gols. Neymar marcou o outro de pênalti e Nolan Roux descontou para os visitantes. O resultado mantém o time de Paris com 100% de aproveitamento após duas rodadas disputadas no Campeonato Francês. O adversário ainda não pontuou. O jovem francê...