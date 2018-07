Esporte Mazola tem desfalques na defesa

O técnico Mazola Júnior tem problemas para escalar a zaga do Criciúma. O time catarinense tem três desfalques no setor e precisará improvisar.Sem Fábio Ferreira, que se recupera de lesão, além de Sandro e Nino, ambos suspensos, o treinador deve improvisar o volante Liel no setor e promover a estreia de Jacy Maranhão.Em busca de recuperação no campeonato, o Criciúma lut...