Esporte Mayke é contratado em definitivo e assina acordo de cinco anos com o Palmeiras O lateral brigou pela posição ao longo da temporada, com 31 jogos ao total na temporada. Participando de jogos importantes pela Copa do Brasil e Copa Libertadores da América

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta quarta-feira (28) a contratação em definitivo do lateral-direito Mayke, que estava emprestado ao clube pelo Cruzeiro. Campeão brasileiro pelo clube nesta temporada, o jogador firmou compromisso de cinco anos com a equipe do Palestra Itália. Com 26 anos, o atleta está no time palmeirense desde 2017 e, ao total, disputou 60 par...