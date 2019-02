Esporte Maxi López marca no fim, Vasco empata com Juazeirense e avança na Copa do Brasil Com o resultado, o Vasco aguarda o confronto entre Serra e Remo para saber seu adversário na próxima fase

O Vasco sofreu, mas conseguiu carimbar sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao buscar um empate por 2 a 2 diante do Juazeirense, na noite desta quarta-feira, no Estádio Adauto Moraes. O gol que confirmou a vaga na cidade de Juazeiro veio aos 45 minutos do segundo tempo, com Maxi López, de pênalti. Com o resultado, o Vasco aguarda o confronto e...