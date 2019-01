Esporte Maurício Barbieri detalha o que o torcedor pode esperar de seu trabalho no Goiás Jovem e estudioso, Barbieri faz parte da "nova safra" de treinadores que geram expectativa no cenário nacional

Com apenas 37 anos, Maurício Barbieri é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O treinador se encaixa no perfil jovem, estudioso e atualizado de nomes que vem se destacando no mercado rencentemente, como Jair Ventura e Alberto Valentim. Esse fato faz com que a torcida esmeraldina crie uma certa expectativa sobre o trabalho do treinador que se...