Esporte Matthäus espera que VAR encerre encenações de Neymar na Copa do Mundo Ex-jogador alemão pede que recurso seja utilizado também para verificar possíveis simulações de faltas

Lothar Matthäus, ex-jogador alemão e vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em 1991, espera que o VAR coloque um fim à encenação de Neymar e de outros jogadores durante a Copa. "Com o VAR, não entendo como um jogador quer fazer trapaças. É muito perigoso", disse o alemão, durante a apresentação do Prêmio Melhor do Mundo da Fifa. "Neymar não precisa disso,...