Esporte Mateus Anderson tem propostas para deixar Tigre Segundo empresário, atacante colorado possui ofertas para trocar de clube

Apesar de algumas críticas da torcida colorada, o atacante Mateus Anderson tem muito valor para o Vila Nova. Apesar de ter contrato até o final de 2020, o jogador pode não permanecer no clube em 2019. De acordo com o empresário do atleta, Roberto Faustim, o jogador tem seu valor e existem negociações em andamento para negociá-lo, porém não deve deixar o clube por qualqu...