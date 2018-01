Mateus Anderson retorna ao Jonas Duarte depois de pedir noiva em casamento

O duelo desta quarta-feira do Vila Nova será especial para o atacante Mateus Anderson. Quase 1 ano depois de marcar o gol da vitória do Tigre, contra o Anápolis, no Goianão 2017, o jogador retornará ao Jonas Duarte. Na comemoração do tento, o jogador pediu, ao vivo na transmissão da TV Anhanguera, sua namorada, Ana Carolina, em casamento. O pedido foi aceito e no dia 23 de julho do ano passado, o atacante disse “sim”.

“Lembro que fiz o gol e pedi minha esposa em casamento. Amanhã, tomara que eu possa marcar mais uma vez. Espero fazer uma grande partida e ajudar a equipe”, frisou Mateus Anderson, que salientou que, se marcar um gol, irá comemorar fazendo com as mãos um coração dedicado a Ana Carolina.

Na opinião de Mateus Anderson, jogar no campo adversário (Jonas Duarte) dificulta ainda mais o objetivo do Vila Nova de conquistar mais 3 pontos no Campeonato Goiano. “Mas estamos trabalhando e já estamos conversando que não será um jogo fácil. Se tudo der certo vamos sair com bom resultado”, salientou o atacante do Vila Nova, que espera um time mais solto e com postura mais ofensiva no duelo contra a Anapolina.