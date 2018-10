Estagiário do Programa de Estágio Curricular Obrigatório da PUC-GO

Em clima de decisão, o Vila Nova vem animado para o confronto decisivo contra o Paysandu, nesta sexta-feira (02), às 19h15, no Estádio Serra Dourada, partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O ânimo se deve ao bom futebol apresentado, mesmo perdendo para o Londrina, por 3 a 2, no último jogo.

"Viemos de uma derrota, mas de uma derrota que sabíamos que poderíamos ter um resultado positivo. Criamos e tivemos muitas oportunidades, bobeamos no primeiro tempo”, relata o atacante Mateus Anderson.

Caso o time colorado venha a vencer o próximo duelo, existe uma possibilidade de entrar na zona de classificação para a primeira divisão do futebol nacional (G4). Mas isso só aconteceria caso Goiás e Atlético tropecem em seus confrontos (o Goiás visita o Criciúma e o Atlético recebe o líder Fortaleza).

"Não temos de ficar torcendo para ninguém. Temos de fazer nosso papel dentro de casa e ganhar. Lógico que, para entrarmos no G4, algumas equipes precisam perder, mas antes de tudo precisamos fazer nosso papel", conta o jogador.

Procurando fazer diferente do resultado da temporada passada, onde terminou a competição na 7ª posição, com 58 pontos, o Tigre precisa aproveitar confrontos como os contra a equipe do Paysandu, que brigam na parte de baixo da tabela.

"A diferença para o ano passado é que estávamos decaindo. É diferente agora, estamos subindo, próximo do G4", diz Mateus, que fala sobre a qualidade do próximo adversário, “temos um jogo difícil contra o Paysandu, que apesar de brigar na parte de baixo, traz um confronto sempre complicado de se jogar", destacou.