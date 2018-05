Esporte Mateus Anderson pode ser baixa por lesão no joelho

O Vila Nova poderá ter baixa importante para sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Mateus Anderson, de 24 anos, saiu de campo no empate (0 a 0) com a Ponte Preta, no domingo, por sentir dores no joelho esquerdo. O jogador do Vila já foi submetido a exames detalhados para verificar se existe lesão.Em disputa com o volante Paulinho, ex-Atlético, o a...