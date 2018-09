Esporte Mateus Anderson destaca lição de 2017 e afirma que Vila Nova não irá repetir erros Próximo desafio do Tigre na competição é diante do Guarani, na sexta-feira (28), no Serra Dourada

Restando apenas dez jogos para o fim da competição, o Vila Nova busca se recuperar, após derrota para o líder Fortaleza por 2 a 0, e foca no próximo duelo contra a equipe do Guarani. O jogo será na sexta-feira (28), às 19h15, no Serra Dourada, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O próximo adversário do Vila é o Guarani, que atualmente ocupa ...