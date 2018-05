Esporte Mateus Anderson desfalca Vila Nova contra Oeste Atacante tem estiramento no ligamento do joelho e para por pelo menos uma semana

O Vila Nova tem um desfalque certo para o compromisso diante do Oeste-SP, sábado, em Barueri-SP. O atacante Mateus Anderson teve lesão diagnosticada no joelho esquerdo e para por uma semana. A previsão dos médicos colorados é que o jogador esteja liberado para enfrentar o Coritiba no dia 25 de maio. O jogador saiu de campo machucado no empate com a Ponte Preta, no últ...