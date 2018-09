Esporte Martine Grael e Kahena Kunze vencem regata em evento-teste da vela olímpica Brasileiras tem 12 pontos a mais que as segundas colocadas, Alexandra Maloney e Moly Meech da Nova Zelândia

As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze voltaram a fazer bonito no evento-teste da vela para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (13). Em um dia de pouco vento, a dupla venceu a única regata do dia e manteve a liderança na classe 49erFX na competição disputada na baía de Enoshima e que também é válida pela primeira etapa da Copa do Mundo. ...