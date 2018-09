Esporte Martine Grael e Kahena Kunze garantem título de evento-teste da vela olímpica "Foi bom, para gente é muito importante saber que a gente consegue velejar bem na raia olímpica", disse Martine Grael

As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze vão subir novamente no lugar mais alto do pódio. Nesta sexta-feira, mesmo sem competir, as brasileiras asseguraram o título do evento-teste da vela para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, na baía de Enoshima. Elas garantiram o troféu por antecipação na classe 49erFX no evento que é válido também como a primeira etapa d...