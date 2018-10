Esporte Marta visita Time Brasil durante os Jogos Olímpicos da Juventude

A jogadora Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo no futebol, esteve na tarde desta quarta-feira na Vila Olímpica dos Jogos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Ela conversou com os atletas do Time Brasil e chorou ao falar sobre a sua função de embaixadora da boa vontade na ONU Mulheres. “Usar sua história para empoderar as mulheres, que têm dificuldade muito ...