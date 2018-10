Esporte Marta sai lesionada e seleção brasileira perde amistoso para a Inglaterra O Brasil teve alguns bons momentos, mas, no geral, foi dominado pela Inglaterra, que abriu o placar logo no início

A seleção brasileira feminina de futebol não teve motivos para comemorar neste sábado. Não bastasse perder o amistoso diante da Inglaterra por 1 a 0, em Nottingham, na casa das adversárias, o time do técnico Vadão viu a craque Marta deixar o gramado lesionada ainda no primeiro tempo. O Brasil teve alguns bons momentos, mas, no geral, foi dominado pela Inglaterra,...