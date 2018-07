Esporte Marta é indicada a prêmio da Fifa e buscará sexto troféu de melhor do mundo Atacante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, foi selecionada ao prêmio pela 14ª vez

A brasileira Marta foi indicada nesta terça-feira pela Fifa à lista das dez finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Atualmente no Orlando Pride, dos Estados Unidos, a camisa 10 do Brasil foi selecionada ao prêmio pela 14ª vez e tentará faturar seu sexto troféu. A cerimônia de premiação acontecerá em 24 de setembro, em Londres, e terá um nome diferente e...