Esporte Marta é finalista e homens são coadjuvantes entre os brasileiros em premiação Entre as melhores jogadoras do mundo, Marta consegue uma vez mais chegar à final e disputa o troféu. A última vez em que um brasileiro conquistou o prêmio foi em 2007, com Kaká.

Na festa anual do futebol mundial, os brasileiros ocupam uma vez mais um papel de coadjuvante, depois de uma Copa do Mundo decepcionante que tirou Neymar até mesmo da lista dos dez melhores do mundo. A última vez em que um brasileiro conquistou o prêmio foi em 2007, com Kaká. Em 2018, porém, seis brasileiros concorrem a um lugar na seleção do mundo. A lista de 55 ...