Esporte Marta é eternizada no Maracanã A jogadora da seleção brasileira se tornou a primeira mulher a ter o formato dos seus pés gravado na Calçada da Fama

Depois de ter sido eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo pela Fifa, a brasileira Marta voltou a fazer história, nesta segunda-feira, ao deixar a marca dos seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. Ela se juntou a nomes como Pelé, Zico, Garrincha e Zagallo, entre outros nomes de peso que foram eternizados no estádio mais importante do Brasil e também um dos m...