Esporte Marquinhos enaltece 'poderosa' dupla uruguaia e diz que pode jogar improvisado Jogador elogiou Luis Suárez e Cavani, que é seu companheiro no Paris Saint-Germain, da França

Um dos responsáveis da seleção brasileira por marcar o forte ataque rival no amistoso contra o Uruguai, nesta sexta-feira (16), no Emirates Stadium, em Londres, o zagueiro Marquinhos exaltou a qualidade de Luis Suárez e Cavani, este último seu companheiro no Paris Saint-Germain, da França. O defensor disse que a dupla uruguaia é "bem poderosa" e colocou os dois ata...