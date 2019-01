Esporte Marlone supera problemas na infância e reencontra irmão gêmeo Com futebol como pano de fundo, meia esmeraldino vive enredo de novela

Camisa 10 do Goiás, o meia Marlone é protagonista de uma história com enredo de novela. De família adotiva e separado do irmão gêmeo na maternidade, o jogador fez do passado propulsor para, hoje, com 26 anos, levar a vida com responsabilidade e vivendo um dia de cada vez. Marlone deu uma entrevista de 35 minutos ao POPULAR e abriu o jogo sobre sua história de vida.Tudo ...