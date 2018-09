Esporte Maria Suelen perde luta do bronze e Brasil tem pior Mundial de Judô desde 2009 Judoca não consegue levar a melhor contra a a turca Kayra Sayit e deixa a competição

A peso pesado (+78kg) Maria Suelen Altheman perdeu a disputa do bronze no Mundial de Judô, realizado em Baku, no Azerbaijão, para a turca Kayra Sayit. O revés nesta quarta-feira levou o Brasil a concluir as disputas individuais da competição com apenas uma medalha. O País só subiu ao pódio com Erika Miranda (até 52kg), que faturou o bronze, um desempenho que deixa ...