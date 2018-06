Esporte Marcus Rashford fica fora do segundo treino seguido com o elenco da Inglaterra Atacante fez exercícios físicos isolado do grupo, apenas acompanhado pelo comissão técnica

Em recuperação de uma lesão no joelho, o atacante Marcus Rashford não treinou com os demais jogadores da Inglaterra nesta quinta-feira e é dúvida para o jogo de estreia contra a Tunísia, segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), em Volgogrado. Fora dos treinamentos pelo segundo dia seguido, ele fez exercícios físicos isolado do grupo, apenas acompanhado pelo comissão t...