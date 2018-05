Esporte Marcos Gomes e Átila Abreu vencem corridas da Stock em Santa Cruz do Sul Daniel Serra segue na liderança folgada do campeonato com 152 pontos. Marcos Gomes saltou para o 2º lugar, com 109

Marcos Gomes e Átila Abreu foram os vencedores da 5ª etapa da temporada 2018 da Stock Car. Neste domingo (20), eles triunfaram nas bateria de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que mantiveram Daniel Serra na liderança folgada do campeonato. A chuva no sábado em Santa Cruz do Sul afetou a programação da etapa, com a sessão de classificação sendo reali...