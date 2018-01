Marcos chega para acirrar briga pela camisa 1

Na carreira, o goleiro Marcos aprendeu a esperar as chances. Até a chegada delas, sempre foi dedicado aos treinos. Assim, se deu a trajetória dele, principalmente no Atlético, no qual chegou em meados de 2014 e se destacou, em 2016 e 17, durante jogos das séries B e A do Brasileiro, respectivamente. Por causa disso, foi contratado pelo Goiás, no final do ano passado,...