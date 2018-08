Esporte Marcos agarra oportunidade no Goiás Goleiro assume a camisa 1 esmeraldina em momento de ascensão e cai nas graças do torcedor

Foi necessário pouco mais de dois meses para que o goleiro Marcos caísse nos agrado da torcida do Goiás. Contratado no fim do ano passado, vindo do rival Atlético, o jogador estreou com a camisa esmeraldina justamente diante de seu ex-clube, na 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 6 de junho. O clássico, além de ficar marcado por esse reencontro pecu...