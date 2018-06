Esporte Marcos admite falha em jogo contra o Paysandu e enaltece superação da equipe Goleiro lamentou gol levado no estádio Olímpico, mas afirmou que time não ficou abalado e conseguiu buscar o resultado

A vitória em cima do Paysandu na última sexta-feira por 2 a 1, no estádio Olímpico, serviu não só para dar um gás à equipe esmeraldina para consolidar uma reação na Série B, como também para mostrar o poder de superação com um placar adverso. O Papão saiu na frente em Goiânia ainda no primeiro tempo após um chute da entrada da área de Renato Augusto. A bola passou...