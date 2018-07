Esporte Marchador Caio Bonfim pega seis meses de suspensão por doping Ele foi flagrado em um teste com a substância bumetanida, um diurético proibido pela Agência Mundial de Antidoping (Wada)

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira a suspensão por doping do marchador brasileiro Caio Bonfim. Ele foi flagrado em um teste com a substância bumetanida, um diurético proibido pela Agência Mundial de Antidoping (Wada), e acabou sendo suspenso por seis meses. A punição a Caio Bonfim começou a valer em 1º de ma...