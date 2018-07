Esporte Marcelo Rangel volta a ser relacionado no Goiás após oito rodadas Jogador está à disposição de Ney Franco contra o Coxa, mas Marcos deve seguir titular para sequência da Série B

O técnico Ney Franco tem uma novidade no banco de reservas para o jogo contra o Coritiba, na noite desta terça-feira (24), no Olímpico. O goleiro Marcelo Rangel voltou a ser relacionado e estará no banco de reservas à disposição do treinador após um mês e 22 dias. A última vez que Rangel participou de um jogo foi pela 8° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra...