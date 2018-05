Esporte Marcelo Rangel vê clássico contra o Atlético sem favorito Mesmo estando em situação pior que o adversário na competição, o goleiro crê em jogo equilibrado

Às vésperas da partida diante do Atlético, no próximo sábado (2), no estádio Olímpico, e ainda sem ter vencido na competição, o goleiro Marcelo Rangel pregou o velho discurso de que não há favoritos em clássicos e que a prioridade do Goiás é vencer a primeira partida na competição. “Vai ser um jogo bem disputado. Mas, num clássico, independentemente de quem está m...