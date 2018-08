Esporte Marcelo Rangel renova com Goiás até final de 2020 O goleiro, que chegou ao clube em 2017, já disputou 94 partidas com a camisa do alviverde

A direção do Goiás renovou o contrato do goleiro Marcelo Rangel até 2020. O jogador, que chegou ao clube em 2017, vindo do Londrina, tinha contrato até 2019 e prorrogou o vínculo com o alviverde por mais uma temporada. O nome do jogador saiu no Boletim Informativo da CBF (BID) nesta quarta-feira (8) com um reajuste salarial. Marcelo Rangel, que foi titular absolu...