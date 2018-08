Esporte Marcelo Rangel passa por cirurgia no joelho e deve ficar longe dos gramados por cerca de oito meses Jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

O goleiro Marcelo Rangel passou por cirurgia no joelho na manhã desta sexta-feira (24) e a previsão é que o atleta fique longe dos gramados de sete a nove meses. O jogador esmeraldino sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treinamento em Florianópolis, antes da partida contra o Figueirense, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato B...