Marcelo Rangel faz 6º jogo contra o Vila

Destaque do Goiás na rodada de abertura do Estadual, o goleiro Marcelo Rangel vive expectativa de disputar no Estádio Olímpico, domingo, o 6º clássico dele contra o Vila Nova. No retrospecto, Marcelo Rangel tem bons números diante do rival - não levou gol em quatro clássicos e, só no 1º turno da Série B, perdeu (2 a 0). Nos outros clássicos, o Goiás venceu a final (3 a 0 ...