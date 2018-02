Marcelo Rangel destaca que Goiás precisa jogar com inteligência para não ser surpreendido

O Goiás viajou nesta terça-feira (6) para o Mato Grosso, onde o esmeraldino vai estrear na Copa do Brasil, diante do Sinop/MT, nesta quarta-feira (7), no Estádio Gigantão do Norte. Por ser melhor ranqueado na CBF, o alviverde terá a vantagem do empate para se classificar, porém os jogadores esmeraldinos não querem saber de jogar com o regulamento.

"Vamos entrar dentro de campo para vencer. Claro que do outro lado tem um adversário que merece o nosso respeito, mas a melhor maneira de respeitá-los é impondo o nosso futebol", destacou o goleiro Marcelo Rangel, que não fugiu da raia e ressaltou que o esmeraldino é o favorito por toda a grandeza.

Para não dar chance para uma zebra, Hélio dos Anjos deve entrar em campo com o que tem de melhor. Assim, o treinador deve manter o mesmo time que empatou com o Vila Nova no último fim de semana: Marcelo Rangel; Alex Silva, David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; João Afonso, Léo Sena e Giovanni; Maranhão, Júnior Viçosa e Rafinha.

Por ser apenas um jogo, Marcelo Rangel disse que os jogadores precisam entrar ligados e com a atenção redobrada. "Temos de jogar com inteligência nesse tipo de jogo, mas continuar fazendo o que estávamos fazendo nos últimos jogos. Se continuarmos nessa crescente, vamos sair de lá com a classificação", disse o arqueiro.

Jogadores relacionados:

Goleiros: Marcelo Rangel e Marcos

Laterais: Alex Silva, Caíque e Jefferson

Zagueiros: David Duarte, Eduardo Brock e Raphael Silva

Volantes: João Afonso, Madison, Pedro Bambu e Rezende

Meias: Giovanni, Léo Sena e Rafinha

Atacantes: Felipe Garcia, Lucão, Júnior Viçosa, Maranhão e Michael