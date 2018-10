Esporte Marcelo Oliveira confirma Marcos Junior e mantém dúvida na lateral do Fluminense Treinador disse estar satisfeito com o desempenho do atacante, que está sendo improvisado no meio-campo

Estreante no Fla-Flu, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que utilizará o atacante Marcos Junior como meio-campista novamente na vaga de Sornoza, que está com a seleção do Equador, mas ainda não sabe quem jogará na lateral direita do Fluminense no clássico contra o Flamengo. Os rivais se enfrentam neste sábado, às 17 horas, na abertura da 29.ª rodada do Campeonato B...