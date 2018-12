Esporte Marcelo Melo confirma presença no torneio de duplas do Rio Open de 2019 A competição no Brasil está marcada para acontecer entre os dias 18 e 24 de fevereiro

O brasileiro Marcelo Melo irá disputar o Rio Open, torneio da série ATP 500 disputado no Rio de Janeiro. Principal tenista de duplas do Brasil em 2018, o mineiro confirmou presença na competição que será disputada entre os dias 18 e 24 de fevereiro de 2019, no Jockey Club Brasileiro. Marcelo, que iniciou sua trajetória no torneio na edição 2014, ainda não sabe se...