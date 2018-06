Esporte Marcelo diz que Neymar jogará no Real algum dia e vê seleção pronta para Copa O lateral não quis colocar o Brasil como favorito ao título, mas citou a seleção ao lado de equipes como Alemanha, Argentina e Espanha

O lateral esquerdo Marcelo disse que não sabe quando Neymar vai jogar no Real Madrid, mas tem certeza de que um dia isso irá acontecer. Foi mais longe: afirmou que o craque brasileiro pode muito bem jogar junto com Cristiano Ronaldo e que a chegada de um nada tem a ver com a saída de outro, pois o português não é dono do clube. "Cristiano não é dono do Real Madrid...