Esporte Marcelo comemora por ter sido escolhido por Tite como capitão para estreia

Escolhido capitão da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo, neste domingo, contra a Suíça, o lateral-esquerdo Marcelo admitiu gostar de exercer a função. Ele já vestiu a braçadeira várias vezes no Real Madrid e, com Tite, terá a honra pela segunda oportunidade - foi capitão no jogo com o Equador, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias do Mundial. "Sou tercei...