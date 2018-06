Esporte Marcelo apresenta 'boa melhora' de dores nas costas, diz CBF O jogador ficou apenas 10 minutos na partida contra a Sérvia e teve de ser substituído por Felipe Luís

A participação de Marcelo no confronto entre as seleções brasileira e mexicana, segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, continua sendo incerta, mas a assessoria de imprensa da equipe nacional comunicou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo apresentou "boa melhora" do problema lombar que o tirou logo nos minutos iniciais do confronto de quarta com a...