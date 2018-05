Esporte Marcelo Almeida: “Tudo conspira para dar certo, mas não está dando” Presidente do Goiás tenta explicar momento do clube, tetra estadual, mas com pior início de Série B - 4 derrotas e 2 empates em 6 rodadas

Como o senhor avalia o atual momento do Goiás? O resultado do time não está acontecendo. Sendo simplista, pode ser esquema tático. As derrotas que tivemos foram pesando muito nas cabeças dos atletas. Eles foram perdendo a confiança. Isto está acontecendo na cabeça dos jogadores: o medo de errar e a vontade excessiva de acertar. Converso com o Ney (Franco) e estam...