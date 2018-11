Esporte Marcelo Almeida sobre patrocínio da Caixa em 2019: "acho que não vai continuar" Presidente esmeraldino acredita que mudanças na política pode acarretar na perda do patrocínio para a próxima temporada

Em entrevista ao POPULAR, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, comentou sobre as finanças do clube para a Série A do ano que vem. Ao conseguir o acesso, o Goiás já tem a certeza de que receberá cerca de 22 milhões de reais de cotas de TV. Entretanto, o patrocínio da Caixa Econômica Federal, que já faz parte da receita do clube há três anos, é uma dúvida...