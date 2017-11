Marcelo Almeida promete 2018 melhor para o Goiás

O ano de 2018 começou para o Goiás. A promessa da diretoria é que as coisas na próxima temporada aconteçam de forma diferente em relação aos últimos dois anos, principalmente no futebol. O juramento é do atual presidente da equipe esmeraldina, Marcelo Almeida.

“A partir de hoje nós podemos falar que vamos planejar 2018. Agora, eu vou às compras, sem fazer loucuras e com muito critério de contratações. Precisamos evitar equívocos. Em 2017, muitas contratações foram erradas e o resultado é esse time. Temos que ter bom senso e sabedoria para não fazer besteiras novamente. O que eu posso prometer é que muitas coisas para 2018 serão diferentes, se eu for presidente”, avisou Marcelo Almeida em entrevista à Rádio CBN.

Justamente sobre o cargo, Marcelo Almeida, disse que não pode ser considerado culpado pelo atual momento do Goiás. “Na próxima temporada se algo acontecer aí sim eu serei culpado. Hoje, minha parcela de culpa é pequena. Isso me fortalece, se tiver a oportunidade, vou me candidatar. Analisando esses 60 dias, que fiquei à frente do clube, penso que poderia ter sido pior. Poderíamos estar lamentando uma queda para a Série C”, refletiu o dirigente esmeraldino.

Diferente do pensamento de alguns torcedores, Marcelo Almeida acredita que o técnico Hélio dos Anjos ainda pode ajudar o clube. Em 2018, a tendência é que o treinador continue comandando o time alviverde. “Não concordo com essa teoria, que o Hélio (dos Anjos) tem data de validade. Esse time que jogando não tem assinatura dele (Hélio dos Anjos). Se ele ficar, as próximas contratações serão avaliadas por ele”, explicou o presidente do Goiás.

Quem também estará ao lado do dirigente é o ex-goleiro e gestor de futebol, Harlei Menezes. O cargo, no entanto, ainda não foi definido. Marcelo Almeida explicou à Rádio CBN, que quer trabalhar com pessoas de confiança. “Confio muito no Harlei, quero trazê-lo para ficar perto de mim para atuarmos na parte administrativa. Ele (Harlei Menezes) não será uma peça que trabalhará no departamento de futebol. O Harlei não será nosso gestor de futebol”, cravou, o presidente que lamentou o revés para o Internacional.

"O time foi mal mais uma vez, como em vários outros jogos. Fomos incompetentes e temos que agradecer o Guarani pela nossa manutenção na Série B", salientou Marcelo Almeida.