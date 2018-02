Marcelo Almeida gostou do começo de tabela do Goiás na Série B

A principal competição do ano para o Goiás é a Série B, onde o clube está há 3 temporadas consecutivas e está em busca de voltar a elite do futebol nacional. Nessa terça-feira (6), a CBF divulgou a tabela da competição e o esmeraldino estreia fora de casa contra o CSA e encerra a participação contra o Brasil de Pelotas, em casa.

O presidente esmeraldino, Marcelo Almeida gostou do fato da equipe encerrar a competição em casa, para ele será bom, já que o time pode chegar a última rodada precisando de pontos para conseguir o acesso e com o apoio da torcida é mais fácil.

"A Série B é uma competição muito dura e complicada, mas esse começo eu gostei, porque vamos fechar a Série B jogando em casa e pode ser o momento em que vamos estar comemorando a classificação ou até mesmo precisando de pontos para o acesso", ressaltou o presidente que está confiante no acesso para a Série A no final da temporada.

O esmeraldino terá um clássico diante do Vila Nova já de cara, na 4ª rodada, mas para Marcelo Almeida ele gostaria de enfrentar o rival no final da competição. "Precisamos cuidar desse clássico e nos últimos tempos estamos vivendo uma overdose de Goiás e Vila. Nós também devemos nos enfrentar na fase final do Goianão e fica muito perto já se enfrentar no Brasileiro, por isso preferia que fosse mais para o final da Série B", ressaltou o presidente.

Nessa temporada, a Série B não conta com nenhum time considerado gigante no futebol brasileiro até por isso Marcelo Almeida coloca que a competição será bastante equilibrada, mas aponta o Coritiba como principal rival do Goiás. "Sem dúvidas o Coritiba, que é um time de Série A, mas que está visitando a Série B", finalizou Marcelo Almeida.