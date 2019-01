Esporte Marcelo Almeida enaltece Michael e avisa: "É inegociável" Presidente esmeraldino também falou sobre valor aproximado da multa do atacante

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, finalmente confirmou a proposta do Santos ao atacante Michael. O dirigente não detalhou valores, mas destacou que não foi algo que o deixou balançado para negociar o jogador. "Foi muito dinheiro, mas é um valor que não me abalou", disse. O treinador esmeraldino, Maurício Barbieri, revelou em coletiva que o valor oferecido pelo P...